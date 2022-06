NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus von 150 auf 145 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Rückschlag bei Werten aus der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie wegen Lieferkettenproblemen und Rezessionssorgen bringe für Anleger Chancen mit sich, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Airbus bleibe ihr "Top Pick" in der Branche in Erwartung eines verdoppelten operativen Ergebnisses im Jahr 2025./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2022 / 19:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

