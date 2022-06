Die anhaltende Inflation weckt Rezessionssorgen, was dem Goldpreis zugute kommen dürfte, so die Ökonomen der ANZ Bank. Ihrer Ansicht nach könnte der XAUUSD die Marke von 1.950 $ erreichen. Erhöhte geopolitische Risiken sollten das gelbe Metall stützen "Die angebotsgetriebene Inflation dürfte durch Zinserhöhungen allein kaum zu bremsen sein, was die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...