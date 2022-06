Frankfurt/Main - Der DAX ist freundlich in den Feiertagshandel am Pfingstmontag gestartet. Gegen 9:30 stand der deutsche Leitindex bei 14.570 Punkten und damit 0,8 Prozent höher als bei Freitagsschluss.



Die Umsätze sind im Feiertagshandel allerdings traditionell deutlich niedriger als gewöhnlich. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 27.915,89 Punkten geschlossen (0,56 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,0729 US-Dollar (+0,9 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9321 Euro zu haben.

