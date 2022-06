Videoanalyse DAX am Pfingstsonntag: Woche im Zeichen der 14600 ohne Veränderung. Die nächsten Signale stehen jedoch an und sind hier sichtbar. DAX nach Nullnummer in dieser Woche Der DAX schloss die vergangene Woche ohne eine Veränderung ab und hat damit den Widerstand bei 14.600 Punkten gefestigt. Erst bei einem Bruch ...

