DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMISION FED.EL.16/27REGS USP29595AB42 06.06.2022 HZE/EOT
CFE 21/31 REGS USP29595AD08 06.06.2022 HZE/EOT
CFE 21/51 REGS USP29595AE80 06.06.2022 HZE/EOT
COMISION FED. EL. 12/42 USP30179AK43 06.06.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMISION FED.EL.16/27REGS USP29595AB42 06.06.2022 HZE/EOT
CFE 21/31 REGS USP29595AD08 06.06.2022 HZE/EOT
CFE 21/51 REGS USP29595AE80 06.06.2022 HZE/EOT
COMISION FED. EL. 12/42 USP30179AK43 06.06.2022 HZE/EOT
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