Köln (ots) -Unabhängig und kindgerecht: Der WDR stellt bei der re:publica 2022 in Berlin den Prototypen einer unabhängigen sprachgesteuerten App für Maus-Fans vor. Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut entwickelt der Westdeutsche Rundfunk gerade 'Hallo Maus!'. Mit der neuen Voice-App mit der Maus können Kinder künftig auch mit ihrer Stimme durch die Welt der Maus navigieren. Dafür entwickelt der WDR speziell für 'Hallo Maus!' neuen Content. Begleitet werden die Kinder von bekannten Stimmen aus der Mauswelt.Interaktive Voice-App mit der Maus: datensicher und unabhängigImmer mehr Kinder wachsen in Haushalten mit Sprachassistenten auf. Voraussichtlich ab 2023 können sie dann auch 'Hallo Maus!' als interaktive Voice-App nutzen. Die App ist ein sicherer Ort für Kinder: Wie bei allen digitalen Maus-Angeboten können sie hier nur auf kindgerechte Inhalte zugreifen. Und: Anders als bei den kommerziellen Anbietern bestimmen die Nutzer:innen selbst, wann sie das Programm per Handy oder Tablet starten.Eine besondere Herausforderung für die Entwickler:innen von 'Hallo Maus!' sind die Kinderstimmen: Sie werden von gängigen Sprachassistenzsystemen nicht immer gut erkannt. Daher arbeitet der WDR eng mit dem Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS (https://www.iais.fraunhofer.de/)) in St. Augustin und dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS (https://www.iis.fraunhofer.de/)) zusammen. Gemeinsam trainieren sie das Spracherkennungsprogramm für diese besondere Zielgruppe.Der Prototyp von 'Hallo Maus!' wird vom 8.-10. Juni auf der re:publica vorgestellt. Und zwar im 'ARD Perspective Lab', dem gemeinsamen Stand von rbb & WDR in der Arena.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5240365