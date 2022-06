FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für About You von 25 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem die Omikron-Variante des Corona-Virus die Online-Modehändler zum Jahresstart belastet habe, schienen die Herausforderungen im weiteren Jahresverlauf (Inflation, Lieferkettenprobleme, Ukraine-Krieg) nicht weniger zu werden, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch rechne About You weiterhin mit einem robusten Wachstum im laufenden Geschäftsjahr./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 06:40 / CET

