Gelsenkirchen - Frank Kramer wird laut verschiedener Medienberichte neuer Schalke-Trainer. Der 50-Jährige soll am Dienstag offiziell vorgestellt werden, berichtete unter anderem "Sky" am Montag.



Ausschlaggebend für die Verpflichtung sei das gute Verhältnis zwischen Kramer und Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder gewesen. Für den mutmaßlich neuen Trainer werde keine Ablösesumme fällig, hieß es weiter. Kramer stand zuletzt bei Arminia Bielefeld an der Seitenlinie. Auf Schalke wird er für Mike Büskens übernehmen, der die Königsblauen als Interimstrainer zurück in die Bundesliga geführt hatte.

FC SCHALKE 04-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de