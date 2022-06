Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein Schlussspurt der großen Aktienindices in Europa den USA nach langer Durststrecke animiert Fonds-Anleger*innen im Mai noch nicht nachhaltig zum Kaufen, so die Deutsche Börse AG.Der S&P 500 habe den Mai auf April-Niveau beendet, nachdem er sieben Wochen in Folge gefallen sei. Der DAX habe den volatilen Monat mit moderaten Aufschlägen abgeschlossen. Schwindende Zinssorgen hätten die Anleger*innen zuversichtlicher gestimmt, doch die Unsicherheit bleibe marktbeherrschend. ...

