Toronto, Kanada, 6. Juni 2022 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Peter Marrone, ein Aktionär von Eloro, zugestimmt hat, als unabhängiger Berater zu fungieren, um das Management in Fragen des Projektfortschritts und der Geschäftsentwicklung im Zusammenhang mit dem Projekt Iska Iska zu unterstützen und strategisch zu beraten.

Peter Marrone ist Executive Chairman der Yamana Gold Inc. die er 2003 gründete und die vor kurzem bekannt gab, dass sie von Gold Fields Limited übernommen werden soll, eine Kombination, die ein global diversifiziertes Unternehmen von Weltklasse mit regionaler Relevanz in erstklassigen, regelbasierten Bergbauregionen schafft, das sich auf kostengünstige, langlebige Minen stützt. Herr Marrone kann auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Gründung von Bergbauunternehmen und bei Investitionen verweisen und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bergbau, Wirtschaft und Kapitalmärkte. Herr Marrone sitzt derzeit auch im Board of Directors und ist einer der Gründer der Aris Gold Corporation, die eines der besten Portfolios an produzierenden und in der Entwicklungsphase befindlichen Anlagen in Kolumbien besitzt. Herr Marrone war außerdem Leiter des Investmentbanking bei einer großen kanadischen Investmentbank und praktizierte davor als Rechtsanwalt in Toronto mit Schwerpunkt auf Unternehmensrecht, Wertpapierrecht und internationalen Transaktionen.

"Ich freue mich sehr, Herrn Peter Marrone als Senior Corporate Advisor begrüßen zu dürfen", sagte Tom Larsen, Chairman und CEO von Eloro. "Peter bringt wertvolles Wissen und Erfahrung mit, die für unser Management in Bezug auf alle Aspekte von Eloros Betrieb, Kapitalmarktbemühungen und strategische Wege zur Entwicklung und Realisierung eines bedeutenden Wertes aus unserem viel versprechenden Zinn-Silber-Polymetallprojekt Iska Iska in Bolivien hilfreich sein werden. Mit seinem nachweislichen Erfolg als Unternehmensgründer und seiner herausragenden Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten und der Realisierung von Werten aus strategischen Bemühungen ist dies eindeutig ein Vorteil für Eloro und seine Aktionäre und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Peter Marrone kommentierte: "Ich bin beeindruckt von der Größe und dem Umfang von Iska Iska, das mit der Zeit zu einer Zinn-Silber-Lagerstätte von Weltklasse mit groß angelegter Produktion entwickelt werden könnte, und das alles in einer Zeit, in der insbesondere Zinn sehr gefragt ist und Silber eine notwendige Komponente für die Dekarbonisierung ist. Der Zinnmarkt ist für mich sehr interessant. Er ist auf einen klaren Aufwärtstrend bei Nachfrage und Preis eingestellt. Eloro hat ein sehr starkes Managementteam aufgebaut, das Iska Iska mit wichtigen Meilensteinen, einschließlich der ersten Mineralressource nach National Instrument 43-101, die für das dritte Quartal 2022 erwartet wird, weiter vorantreibt. Als Aktionär bin ich von dem Projekt und dem Management beeindruckt. Inoffiziell wurde ich von Zeit zu Zeit vom Management konsultiert und ich freue mich darauf, dem Management und insbesondere CEO Tom Larsen und Executive VP Exploration Dr. Bill Pearson, P.Geo. weiterhin mit strategischem Rat zur Seite zu stehen. Interessanterweise kennt Bill mich schon seit vielen Jahren und hat einen beeindruckenden Lebenslauf an hochwertigen geologischen Entdeckungen, zu denen nun auch Iska Iska gehört, was wahrscheinlich die Krönung einer illustren Karriere ist. Kurz gesagt, Iska Iska ist ein Projekt von Weltklasse und ich freue mich darauf, das Management dabei zu unterstützen, den Wert für die Aktionäre von Eloro zu steigern."

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschließungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%igen Beteiligung am äußerst viel versprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer Epithermal-Porphyr-Komplex klassifiziert werden kann, einem bedeutenden Mineralvorkommenstyp im Department Potosi im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und unter seinen Unterlagen auf SEDAR verfügbar. Iska Iska ist ein straßenzugelassenes, lizenzgebührenfreies Grundstück. Eloro besitzt auch eine 82%ige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlich-zentralen Mineralgürtel von Peru befindet, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte von Barrick und der Goldmine La Arena von Pan American Silver. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die sich über eine Fläche von etwa 89 Quadratkilometern erstrecken. La Victoria verfügt über eine gute Infrastruktur mit Straßen-, Wasser- und Stromanschluss und liegt auf einer Höhe von 3.150 m bis 4.400 m über dem Meeresspiegel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Eloro Resources Ltd.

20 Adelaide Street East, Suite 200, Toronto,

Ontario CANADA M5C 2T6

Tel.: (416) 868-9168

TSX.V Symbol: ELO

www.elororesources.com

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66118Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66118&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2899003008Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA2899003008