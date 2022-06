New York und London (ots/PRNewswire) -Standortwechsel des expandierenden Londoner Büros in die St. James Street 78Schonfeld Strategic Advisors LLC ("Schonfeld") hat heute bekannt gegeben, dass sie Niamh Taylor als Leiterin der EMEA eingestellt hat. Ihre Ernennung ist Teil der laufenden globalen Expansionsbemühungen des Unternehmens und positioniert Schonfeld besser für weiteres Wachstum in der Region.In dieser Funktion wird Taylor die EMEA-Geschäfte und Talente von Schonfeld beaufsichtigen und als Kultur- und Markenbotschafter für die globale Kundenbasis und die Sell-Side-Partner des Unternehmens fungieren. Sie wird ihren Sitz in London haben und an Chief Strategy Officer Danielle Pizzo berichten. Taylor wird auch Mitglied des globalen Komitees von Schonfeld sein.Schonfeld gab außerdem bekannt, dass sein Londoner Büro wirksam in die St. James Street 78 verlegt wird. Die neuen Büroräume verdoppeln die derzeitige Fläche in London und bieten Platz für einen dynamischen und flexiblen Arbeitsplatz, der ein weiteres Wachstum und einen besseren Zugang zu lokalen Talentpools ermöglicht. Schonfeld hat derzeit über 100 Mitarbeiter in der Region."Die Menschen sind unser größtes Kapital, und unsere einzigartige Kultur hat es uns ermöglicht, unsere Fähigkeiten zu verbessern, unsere globale Präsenz zu erweitern und unsere Kunden auf der ganzen Welt besser zu bedienen", sagt Ryan Tolkin, CEO und CIO von Schonfeld. "Wir freuen uns, Niamh bei uns begrüßen zu dürfen und in dieser wichtigen Phase der Weiterentwicklung unseres Unternehmens von ihrer Führung zu profitieren."Niamhs Einstellung ist ein Beweis dafür, dass wir in der Lage sind, weltweit außergewöhnliche Talente anzuziehen, in sie zu investieren und sie zu behalten, indem wir ein Umfeld schaffen, das Flexibilität und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördert", sagte Pizzo. "Wir freuen uns, sie bei Schonfeld willkommen zu heißen und sind zuversichtlich, dass ihre Erfahrung und Vernetzung uns helfen werden, unsere Expansion in der Region zu beschleunigen, unseren globalen Kundenstamm zu bedienen und weiterhin Zugang zu den besten Talenten zu haben. Die Einstellung von Niamh ist das jüngste Ziel unseres kontinuierlichen Wachstums, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr.""Ich freue mich sehr, dem Schonfeld-Team beizutreten und dabei zu helfen, das differenzierte Angebot und die einzigartige Kultur des Unternehmens bei Kunden und Talenten in der EMEA-Region bekannt zu machen", so Taylor. "Dies ist eine einmalige Gelegenheit, in ein dynamisches und wachsendes Unternehmen mit einer bemerkenswerten Talentstrategie einzusteigen, und ich fühle mich gut vorbereitet, Schonfelds EMEA-Geschäft zu repräsentieren und mit der Unternehmensführung an der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens zu arbeiten."Taylor ist eine Branchenexpertin mit 21 Jahren Erfahrung im Bankensektor. Zuletzt war sie acht Jahre lang als Managing Director bei J.P. Morgan in den Vertriebsteams Prime & Alternative Sales in London tätig. Vor ihrer Tätigkeit bei J.P. Morgan arbeitete Taylor in den Bereichen Prime und Alternatives Administration bei Credit Suisse und Goldman Sachs. Sie begann ihre Karriere in der Privatbank bei Morgan Stanley, wo sie den Nahen Osten abdeckte. Taylor wurde in Irland ausgebildet und erwarb einen BA mit Auszeichnung in Wirtschaft und Deutsch am University College Cork.Schonfeld hat 2018 sein Büro in London eröffnet. Im Jahr 2019 übernahm das Unternehmen das Asiengeschäft von Folger Hill und baute damit seine Präsenz in Singapur und Hongkong aus. Schonfeld eröffnete 2020 sein Büro in Tokio und 2021 sein Büro in Dubai, nachdem er seine neueste Strategie, Discretionary Macro & Fixed Income, aufgebaut hatte. In den letzten 12 Monaten hat Schonfeld über 200 neue Mitarbeiter eingestellt, darunter 22 neue Investmentteams für seine Strategien weltweit. Das Unternehmen verwaltet etwa 13 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital.Informationen zu Schonfeld Strategic AdvisorsSchonfeld Strategic Advisors ist eine globale Multi-Manager-Plattform, die ihr Kapital mit internen und Partner-Portfoliomanagern hauptsächlich auf exklusiver oder semi-exklusiver Basis in quantitative, fundamentale Aktien-, taktische Handels- und diskretionäre Makro- und Rentenstrategien investiert. Das Unternehmen beruht auf einer einzigartigen Struktur, die globalen Portfoliomanagern Autonomie, Flexibilität und Unterstützung gibt, um aus ihren Geschäften maximalen Wert zu schöpfen. Seit fast 35 Jahren nutzt Schonfeld erfolgreich Ineffizienzen und Chancen, vor allem an den Aktienmärkten. Das Unternehmen hat stark in die Entwicklung von proprietären Technologien, Infrastruktur und Risikoanalysen investiert, um ihren Portfoliomanagern die klassenbeste Unterstützung zu bieten. Das Portfolio wurde auf die Regionen Amerika, EMEA und APAC sowie auf verschiedene Anlageklassen und Produkte ausgeweitet. Schonfeld will seine eigenen Interessen an denen seiner Kapitalpartner und Investitionsexperten ausrichten, wobei Anlageprofis die Chance haben, selbst in Fonds und in ihre individuellen Strategien zu investieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.schonfeld.com/.Für weitere Informationen:Investoren: Quita RamirezGlobaler Leiter für Kapitalentwicklung und InvestorenbeziehungenInvestorRelations@schonfeld.comMedien:Steve Bruce / Taylor Ingraham / Keely GispanASC Advisorssbruce@ascadvisors.com / tingraham@ascadvisors.com / kgispan@ascadvisors.com1-203-992-1230Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1832548/Schonfeld_Niamh_Taylor.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1516324/Schonfeld_Strategic_Advisors_Logo.jpgOriginal-Content von: Schonfeld Strategic Advisors, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155972/5240527