Der DXY gerät unter Druck und nimmt die 102,00 wieder ins Visier - Die US-Renditen setzen ihre monatliche Erholung am Montag fort - Die Versteigerung von 3-Monats-/6-Monats-Anleihen steht im weiteren Verlauf der NA-Sitzung an - Der Greenback beginnt die Handelswoche in der Defensive und zieht den US Dollar Index (DXY) zurück in die Nähe von 102,00. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...