Der Caixin EMI für den Dienstleistungssektor in China für den Monat Mai liegt bei 41,4 ggü. 47,3 erwarteten Werten und 36,2 ggü. dem Vormonat, was zeigt, dass der Rückgang der Dienstleistungsaktivitäten in China anhält. Der Rückgang der Dienstleistungsaktivität in China wird durch die COVID-19-Restriktionen abgeschwächt, ist aber immer noch stark. ...

