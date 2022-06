NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach der diesjährigen Hauptversammlung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 153 US-Dollar belassen. Der Konsumtrend sei weitgehend so wie zuletzt schon vom Management angedeutet, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei vermutlich notwendig, dass noch weiter an der Preisschraube gedreht werde. Eine Normalisierung der Lagerbestände werde wohl noch ein bis zwei Quartale brauchen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2022 / 20:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 00:15 / EDT



ISIN: US9311421039

