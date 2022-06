Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation ("Tecnotree"), hat heute eine Vereinbarung getroffen, nach der Fitzroy Investments Limited ("Fitzroy") 15 Millionen Aktien von Tecnotree an Padma Ravichander zu einem Kaufpreis verkaufen wird, der dem gleitenden 10-Tage-Durchschnitt des Aktienkurses von Tecnotree an der Börse NASDAQ Helsinki entspricht. Der Verkauf dieser Aktien, der in mehreren Tranchen erfolgt, wird bis September 2022 abgeschlossen sein. Die Parteien haben vereinbart und sind verpflichtet, mit der Durchführung der einzelnen Tranchen die erforderlichen Marktmitteilungen zu machen.

"Tecnotree ist die Anlage mit der besten Performance in unserem Portfolio. Wir wollen der größte Einzelaktionär von Tecnotree bleiben und eine langfristige Beziehung zu Tecnotree pflegen. Wir haben nun jedoch die strategische Möglichkeit, 15 Millionen Aktien an Frau Ravichander zu verkaufen, eine der Hauptverantwortlichen für den jüngsten Erfolg von Tecnotree. Mit dieser Transaktion möchte Fitzroy seine Dankbarkeit und seinen Einsatz für die Fortsetzung unserer wertvollen Partnerschaft mit Padma zum Ausdruck bringen", sagte Neil Macleod, Director von Fitzroy Investments Limited und Chairman of the Board von Tecnotree.

"Tecnotree verfolgt das Ziel, die finnische Technologiekompetenz und hochmoderne 5G-Technologielösungen in die Welt zu bringen. Wir haben die klare Wachstumsstrategie, nachhaltige digitale Ökosysteme mit unseren Kunden und Partnern zu schaffen. Die Transaktion mit Fitzroy unterstreicht unseren gemeinsamen langfristigen Einsatz für die Umsetzung unserer digitalen Strategie", sagte Padma Ravichander, CEO von Tecnotree.

Über Tecnotree: Tecnotree ist der einzige Anbieter von Komplettlösungen für die Verwaltung digitaler Geschäftsprozesse für Anbieter digitaler Services. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 Jahre fundierte Erfahrung in diesem Bereich und bewährte Liefer- und Transformationskapazitäten rund um den Globus. Unsere agilen Produkte und Lösungen basieren auf Open-Source-Technologien und decken mit einem vorintegrierten B2B2X-Partner-Ökosystem in Bereichen wie Gaming, Gesundheit, Bildung oder OTT das gesamte Spektrum ("Order-to-Cash") der Geschäftsprozess- und Abonnementverwaltung für Telekommunikations- und sonstige digitale Serviceanbieter ab. Die Produkte, Plattformen und Partner von Tecnotree unterstützen aufstrebende Ökosysteme mit über einer Milliarde Abonnenten in mehr als 70 Ländern. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie unter www.tecnotree.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

