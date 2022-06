ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Linde auf "Outperform" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 380 US-Dollar. Er habe ein positives Gespräch mit dem neuen Vorstandschef Sanjiv Lamba gehabt, schrieb Analyst John Roberts in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei beibehalten worden, der Industriegasehersteller und Anlagenbauer strebe weiterhin ein Ergebniswachstum je Aktie von mehr als zehn Prozent an./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 09:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

