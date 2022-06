NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain nach einer Bestätigung der Jahresziele von 57,70 auf 58,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie zu den Aktien des Baustoffkonzerns. Der jüngste Zwischenbericht dürfte derweil wohl nicht die Zweifel bezüglich der Robustheit der Nachfrage zerstreuen, da im wichtigen Heimatmarkt Frankreich Webseiten von Baustoffvertrieben weiterhin nur mäßig besucht würden./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 05:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 05:01 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXFR0000125007