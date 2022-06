Stuttgart (ots) -Drei Konzerte und eine Tatort-Premiere beim 13. SWR Sommerfestival wieder traditionell zu Pfingsten auf dem Stuttgarter SchlossplatzDer Sommer hat viele schöne Seiten und jetzt auch wieder viele Festivals. So war und ist das 13. SWR Sommerfestival 2022 wieder am langen Pfingstwochenende vom 3. bis 6. Juni auf dem Stuttgarter Schlossplatz zu Gast. Gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg war es eine große Freude, tagsüber mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher rund um die Jubiläumssäule willkommen zu heißen. Bei den Konzerten und bei der heutigen ausverkauften Tatort-Premiere waren insgesamt mehr als 13.000 Zuschauer:innen auf dem Platz. Eine besonders erfreuliche Bilanz des Festivals, das erstmals wieder ohne Corona-Einschränkungen über die Bühne ging, zumal das Wetter an den ersten drei Festivaltagen für besonders viel Spannung sorgte. Von Unwettern blieb das SWR Sommerfestival aber glücklicherweise verschont. Es gab nur den ein oder anderen Regenschauer und am Ende schien immer wieder die Sonne.Kai Gniffke, Intendant des SWR: "Das SWR Sommerfestival in Stuttgart ist ein Event, das den gesamten SWR repräsentiert. Unsere Angebote werden konkret erlebbar - etwa auch bei der Teleprompter-Challenge von unseren multimedialen Nachrichten SWR Aktuell. Das Festival bietet die Gelegenheit, viele Menschen aus Baden-Württemberg persönlich zu treffen und abends gemeinsam zu feiern. Jetzt schon zum 13. Mal - eine schöne Tradition!"Zurück an Pfingsten mit SWR3 Konzert und Tim Bendzko2020 musste das SWR Sommerfestival pandemiebedingt pausieren, 2021 konnte es erst im August stattfinden. Neu dieses Jahr: SWR3 eröffnete das Festival mit Konzerten der Stuttgarter Band Parallel, Alice Merton sowie Tim Bendzko, der seine Freude endlich wieder ohne Einschränkungen auftreten zu können so auf den Punkt brachte: "Ein wahnsinniges Gefühl mal wieder Menschen zu sehen, deren Stimmen zu hören und sie beim Konzert ohne Maske zu sehen. Und die Energie, die rüberkommt, wenn alle den eigenen Song singen - das ist einfach unbezahlbar und das haben wir natürlich alle extrem vermisst."Die Mischung macht's: Konzert, Lyrics, Comedy = SWR1 Pop & Poesie in Concert"Endlich!" - das war auch das ersehnte Stichwort der Crew von "SWR1 Pop & Poesie in Concert". Nachdem die Tour zur neuen Staffel "In the Air Tonight" immer wieder verschoben werden musste, fiel am 4. Juni beim SWR Sommerfestival endgültig der Startschuss mit Hits von Phil Collins, Madness, Adele, Supertramp und vielen weiteren. Was den Erfolg seit Jahren ausmacht? Die Mischung! SWR1 Pop & Poesie in Concert ist nicht einfach nur ein Konzert, nur Lyrics oder nur Comedy, sondern alles zusammen. Ein ganz besonders emotionaler Moment der Show war der Auftritt des Kinderchors aus dem Stuttgarter Karls-Gymnasium beim Titel "The Wall" von Pink Floyd.Giovanni Zarrella und SWR Big Band - Welthits italienisch interpretiertDas Erfolgsrezept am dritten Abend servierten Giovanni Zarrella und die SWR Big Band. Für den aus Hechingen stammenden Musiker war Stuttgart quasi ein Heimspiel, für das er sich Welthits wie "Über sieben Brücken musst du gehen" von Peter Maffay, "Home" von Michael Bublé, "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" von Nena oder "Wahnsinn" von Wolfgang Petry ausgesucht hatte. Italienisch interpretiert und mit der SWR Big Band - die zu den weltbesten ihres Fachs gehört - ging für ihn ein Traum in Erfüllung, wie er im Interview bekannte.SWR Tatort-Premiere beschließt SWR Sommerfestival 2022 in StuttgartDie Tatort-Premiere - seither der Auftakt - setzt dieses Mal den Schlusspunkt. Um 20:30 Uhr beginnt das große Kino auf dem Schlossplatz mit den Stuttgarter Tatort-Kommissaren Lannert und Bootz. Mit dabei: die Schauspieler Richy Müller und Felix Klare. Für alle, die nicht zur Premiere kommen können, gibt es den Stuttgart-Tatort "Der Mörder in mir" im Herbst 2022 im Ersten. So viel sei schon mal verraten: Lannert und Bootz sind einem Unfallflüchtigen auf der Spur, der sein Opfer rücksichtslos zum Sterben im Straßengraben liegen gelassen hat.Viel Innovatives auf den FestivalmeilenBaden-Württemberg präsentierte die neue Kampagne THE LÄND unter dem Motto "THE LÄND of innovation" mit einem knallgelben Ausstellungscontainer und einer Experimentier-Lounge: Dort konnten sich auch Kinder spielerisch mit dem Innovationsstandort Baden-Württemberg beschäftigen. Zu gewinnen gab es einen Mini-Experimentierkasten von KOSMOS, den die jungen Gäste gleich direkt vor Ort ausprobieren konnten. Auch bei "Planet Schule (https://www.planet-schule.de/)" kamen Entdecker:innen voll auf ihre Kosten: An verschiedenen Forschungsstationen, bei Klimaspielen oder mit VR-Brille am Mikroskop, wo es mit Wow-Effekt darum ging die menschlichen Zellen zu erkunden. Enorm groß der Zuspruch auch bei der Teleprompter-Challenge von SWR Aktuell. Die herausfordernde Aufgabe: Nachrichten möglichst fehlerfrei und im richtigen Tempo zu sprechen. Lange Schlangen gab es auch bei der ARD Mediathek, die sich erstmals auf dem SWR Sommerfestival präsentierte. Im gemütlichen Wohnzimmer mit 60er-Jahre-Flair wurde so manches Fachgespräch geführt. Ein weiteres Highlight zum Abschluss am heutigen Pfingstmontag (6.6.) sind die Stars von KiKA, (https://www.kika.de/index.html) die nicht nur im Festivalstudio zu Gast sind, sondern auch als Walking Acts auf dem ganzen Gelände.Das SWR Sommerfestival 2022 in Baden-Württemberg geht zu Ende - aber der Festival-Staffelstab geht weiter nach Rheinland-Pfalz. Dort macht das SWR Sommerfestival von 17. bis 19. Juni rund um das Technik Museum in Speyer Station. 