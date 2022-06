DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Just Eat Takeaway haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne am Montagnachmittag weiter aus. Der DAX liegt 1,3 Prozent höher bei 14.652 Punkten, der Euro-Stoxx-50 gewinnt sogar 1,6 Prozent auf 3.844. Börsianer sprechen von Konjunkturoptimismus. In China ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich im Mai deutlich gestiegen. Wenngleich er noch klar im Kontraktion anzeigenden Bereich liegt, reiht er sich dennoch nahtlos in die Reihe der anderen bereits bekannten und durchweg gestiegenen Einkaufsmanagerindizes ein. Hintergrund sind die eingeleiteten Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen in China.

In London geht es nach dem wegen des 70. Thronjubiläums der Queen am Donnerstag und Freitag unterbrochenen Geschäft um 1,3 Prozent nach oben. Dass sich am Abend Premierminister Johnson innerhalb seiner Partei einem Misstrauensvotum stellen muss und damit Gefahr läuft, auch das Amt des Premiers zu verlieren, scheint die Akteure kalt zu lassen. Nach Einschätzung von Berenberg würde ein Scheitern von Johnson zwar für politische Unsicherheit sorgen, die Wirtschaft und die Finanzmärkte dürften indes davon profitieren, dass Großbritannien nicht länger von einem unkalkulierbarem Populisten geführt werde.

Das Geschäft verläuft wie erwartet ruhig, der Terminkalender ist fast leer. Viele Marktteilnehmer in Deutschland nutzen das Pfingstfest lieber zu einem verlängerten Wochenende als erstmals an einem Pfingstmontag in Deutschland Aktien zu handeln. Wegen des Pfingstfestes sind außerdem die Börsen in Österreich, Schweiz, Dänemark, Norwegen und Schweden geschlossen.

EZB dürfte Ende der Negativzinsen ankündigen

Im Fokus stehen weiter die Zinsen, umso mehr, als am Donnerstag die EZB Zinserhöhungen ab Juli ankündigen dürfte. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die EZB die Leitzinsen im Juli und September um jeweils 25 Basispunkte anheben wird. Aus Kreisen der EZB gab es zuletzt aber auch Stimmen, die ein aggressiveres Vorgehen bevorzugen würden. Auch dürfte für September das Ende des negativen Einlagezinses in Aussicht gestellt werden.

Trotz der Ankündigung der Opec die Ölproduktion auszuweiten, geht es für den Sektor zu Wochenbeginn um 1,6 Prozent nach oben. Die Aussichten bleiben günstig angesichts einer sich abzeichnenden Verknappung durch das EU-Embargo gegen russisches Öl. Repsol (+1,7%) wie auch Eni (+1,3%) könnten ab dem kommenden Monat mit Ausgleichslieferungen beginnen, wenngleich sich diese anfänglich auf einem niedrigen Niveau bewegen dürften. Eni ist stärker in Venezuela engagiert, auch Repsol ist in Südamerika aktiv.

Flugzeugaktien von Jefferies gestützt

Flugzeugaktien sind gesucht. Im DAX legen Airbus (+1,9%) und MTU (+2,3%) überdurchschnittlich zu, in Paris steigen Safran um 2,2 Prozent, in London BAE Systems um 1,8 Prozent. Die Analysten von Jefferies haben sich positiv zu dem Sektor geäußert. Zu Airbus heißt es, zwar gebe es zunächst noch Druck über Lieferkettenprobleme, jedoch dürften diese Herausforderungen Airbus nicht daran hindern, die Auslieferungen der A320-Maschinen bis 2025 auf 75 pro Monat zu erhöhen. Dazu kämen noch Aktienrückkäufe ab nächstem Jahr. Jefferies sieht Airbus daher weiter als erste Wahl im europäischen Luft- und Verteidigungssektor.

Just Eat Takeaway haussieren mit Aufschlägen von 11,3 Prozent nach Berichten über ein angebliches Interesse an Grubhub durch Gründer Matt Maloney sowie Private-Equity-Investor General Atlantic. Wie die Citigroup anmerkt, würde ein Verkauf bei den Investoren auf ein positives Echo stoßen, und das trotz der zuletzt gefallenen Erwartungen an den erzielbaren Preis. Just Eat hatte Grubhub 2020 gekauft, hat aber mitgeteilt, einen Verkauf oder einen Teilverkauf in Erwägung zu ziehen. Die Konsolidierungsfantasie stützt auch andere Werte im Sektor: Hellofresh gewinnen 5,8 Prozent und Delivery Hero 8,9 Prozent.

Zahlreiche Index-Änderungen in der DAX-Familie

Überwiegend wie erwartet sind die Änderungen der Index-Zusammensetzungen der DAX-Familie ausgefallen. Für stärkere Kursbewegungen der betreffenden Aktien könnten Käufe von Indexfonds zur konkreten Umsetzung vom 17. auf den 20. Juni sorgen.

Beiersdorf kehrt in den DAX zurück, dafür muss Delivery Hero weichen. In den MDAX kommen neben Delivery Hero Encavis, Platz machen neben Beiersdorf Hypoport. Jungheinrich haben Hypoport im Abstiegskampf noch auf der Schlussgeraden überholt und bleiben damit im MDAX. Allerdings ist das zunächst nur eine Gnadenfrist, denn auf der neuen Rangliste stehen sie auf einem Abstiegsplatz für die nächste ordentliche Überprüfung im September.

In den SDAX werden neben Hypoport, Hensoldt und PNE aufgenommen, dafür verlassen neben Encavis LPKF und SGL den Kleinwerteindex.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.842,55 +1,6% 58,89 -10,6% Stoxx-50 3.686,71 +1,1% 39,62 -3,5% DAX 14.648,19 +1,3% 188,10 -7,8% MDAX 30.526,51 +1,0% 302,33 -13,1% TecDAX 3.203,24 +0,8% 25,70 -18,3% SDAX 13.954,66 +1,0% 140,52 -15,0% FTSE 7.624,23 +1,2% 91,28 +2,0% CAC 6.573,48 +1,4% 88,18 -8,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,28 +0,01 +1,46 US-Zehnjahresrendite 2,98 +0,04 +1,47 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:36 Fr, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0710 -0,1% 1,0729 1,0721 -5,8% EUR/JPY 140,24 -0,1% 140,18 140,14 +7,2% EUR/CHF 1,0326 +0,1% 1,0322 1,0317 -0,5% EUR/GBP 0,8539 -0,5% 0,8566 0,8562 +1,6% USD/JPY 130,94 +0,0% 130,65 130,74 +13,8% GBP/USD 1,2543 +0,4% 1,2523 1,2521 -7,3% USD/CNH (Offshore) 6,6448 -0,1% 6,6588 6,6484 +4,6% Bitcoin BTC/USD 31.352,31 +4,7% 31.226,07 29.419,07 -32,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 119,31 118,87 +0,4% 0,44 +63,9% Brent/ICE 120,42 119,72 +0,6% 0,70 +59,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.849,53 1.851,15 -0,1% -1,62 +1,1% Silber (Spot) 22,22 21,93 +1,4% +0,30 -4,7% Platin (Spot) 1.031,20 1.012,99 +1,8% +18,21 +6,3% Kupfer-Future 4,43 4,48 -1,0% -0,04 -0,4% ===

