Alibaba legt heute einen Traumstart hin. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund sechs Prozent. Damit notiert der Wert nun bei 98,88 USD. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Anmerkung der Redaktion: Startet Alibaba jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Alibaba-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund vier Prozent. Bis heute markieren 102,42 USD dieses Hoch. Die Situation bleibt also angespannt.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, müssen gegen den GD200 kämpfen. Denn demnach sind für Alibaba Abwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 126,99 USD eingependelt hat. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...