München (ots) -Die Telekom Baskets Bonn sichern sich das Finale ums Finale gegen ALBA Berlin. Der FC Bayern verliert erneut sein Heimspiel, diesmal mit 80:83, nach einem harten, spannenden Halbfinale 4, muss nach einer 2:0-Serienführung am Mittwoch doch noch mal zum entscheidenden Spiel 5 nach Bonn reisen - live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport. Tuomas Iisalo, Trainer der Telekom Baskets, erklärt voller Zuversicht: "Wir haben das Momentum und ich denke, Bayern hat den Druck. Wir haben keinen Druck!" Münchens Trainer Andrea Trinchieri, war wieder bei derselben Fehler-Analyse wie schon im Halbfinale 3. "Wir haben wieder die Rebounds verloren. Sechs Offensive-Rebounds allein im 3. Viertel haben das Momentum verändert", ärgerte sich der Coach. "Jetzt wird es schwieriger, aber es ist nur Spiel 5."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von Spiel 4 zwischen dem FC Bayern und den Telekom Baskets - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Mittwoch steigt das Finale ums Finale gegen ALBA Berlin - live ab 20.15 Uhr auf MagentaSport.FC Bayern München - Telekom Baskets Bonn 80:83 - Serie: 2:2Die gleichen Münchener Fehler wie schon im Halbfinale 3 - die Bonner sind zurück im Kampf um den Einzug ins Finale, weil sie den Sieg erneut erzwingen.Andrea Trinchieri, Coach Bayern: "Wir haben wieder die Rebounds verloren. Sechs Offensive-Rebounds allein im 3. Viertel haben das Momentum verändert. Nun gibt's Spiel 5. Da müssen wir einfach besser sein. Es ist Spiel 5 - alles kann passieren. Wir wollten die Serie gewinnen, Bonn wollte die Serie gewinnen. Jetzt wird es schwieriger, aber es ist nur Spiel 5."Bayerns Nihad Djedovic: "Heute war das Spiel wie die 3 zuvor: 40 Minuten Kampf. Bonn hatte eine gute Wurfquote. Wir haben versucht mit unseren großen Spielern unterm Korb dagegenzuhalten. Bonn hatte etwas mehr Glück."Djedovic's Ausblick auf den Mittwoch: "Das Rebounding war sicher ein Problem in den Spielen zu Hause. Das müssen wir besser kontrollieren.""Wir haben das Momentum"Tuomas Iisalo, Bonns Coach: "Wir spielen mit "Hausgeld". Wir haben unglaubliche Charaktere. Das zeigt sich immer wieder. Es macht sehr viel Spaß, diese Mannschaft zu trainieren....Bei uns geht es über die Basics. Wir haben einen besseren Job für die Mismatches gefunden. Wir haben unsere Vorteile genutzt. Wir finden immer einen Weg." Seinen MVP Parker-Cartwright hebt er natürlich hervor, sagt aber auch: "Wir haben eine bessere Balance in den letzten beiden Spielen gefunden."Iisalo und die Frage, warum Bonn den Einzug ins Finale erreiche: "Weil wir es uns verdient haben. Wir haben das Momentum und ich denke, Bayern hat den Druck. Wir haben keinen Druck!""Wir werden kämpfen, darum dreht sich alles bei uns", Jeremy Morgan war mit 16 Punkten und starker Defense ein Garant für Bonns 2:2-Serienausgleich: "Unser Team ist ohne Selbstzweifel. Wir kamen hierher, um zu gewinnen...Die Serie macht Spaß. Das ist richtiger Playoff-Basketball. Jetzt noch ein Spiel zum Finale - das sind Spaß-Playoffs."Basketball LIVE bei MagentaSportPlayoffs-Halbfinale easyCredit BBL - Runde 5:Mittwoch, 08.06.2022Ab 20.15 Uhr: Telekom Baskets Bonn - FC Bayern München