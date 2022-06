Die Lösung, die jetzt auch die Messung des YouTube-Traffics einschließt, bietet umfassende Informationen für die Planung von Videoinvestitionen über alle Bildschirme hinweg, um die tatsächliche Zuschauerzahl aufzuzeigen

Comscore (NASDAQ: SCOR), ein zuverlässiger Partner für die plattformübergreifende Planung, Abwicklung und Bewertung von Medien, gab heute die Aufnahme der CTV-Messung in sein Video Metrix Multi-Platform-Produkt, einschließlich der Messung des YouTube-Traffic-Sharing, für Spanien und Großbritannien bekannt. Der Bericht wird im Juni auch für Italien und im Juli 2022 für Frankreich und Deutschland aufgenommen. Damit ist Comscore der erste internationale Messdienstleister, der eine vollständige Publikumsmessung für die größten YouTube-Plattformen auf Geräteebene PC, Mobile und Connected TV (CTV) anbietet.

Die Erweiterung ermöglicht es Buy-Side-Kunden, die Lösung Video Metrix Multi-Platform von Comscore zu nutzen, um die CTV-Nutzung bei der Entwicklung von YouTube-Strategien für wichtige Inhaltsbereiche zu berücksichtigen. Dies ermöglicht Werbetreibenden die Planung und Messung ihrer YouTube-Investitionen über den gesamten Zyklus hinweg. Darüber hinaus bietet es den Eigentümern von Inhalten einen ganzheitlichen Blick auf ihre CTV-Inhalte sowie auf die Inhalte ihrer Konkurrenten, sodass sie verstehen können, wie sich das Interesse auf den verschiedenen Plattformen unterscheidet, um besser planen und monetarisieren zu können.

"Mit dem anhaltenden Wachstum von CTV ist es von entscheidender Bedeutung, die plattformübergreifende Messung zu erweitern, insbesondere in internationalen Märkten, in denen ähnliche CTV- und OTT-Syndikatangebote derzeit nicht existieren", sagte Joris Goossens, SVP Europe APAC, Comscore. "Mit der Aufnahme von YouTube in unser Video Metrix-Produkt können Werbetreibende in europäischen Schlüsselmärkten eine echte plattformübergreifende Evaluierung durchführen, indem sie die echten Engagement-Metriken über alle Bildschirme ihrer YouTube-Video-Investitionen verstehen, und die Planung durch die Auswahl der besten Content-Kategorien und YouTube-Kanäle zur Durchführung ihrer Multi-Plattform-Kampagnen unterstützen."

"Wir verwalten und produzieren Videoinhalte für Hunderte von Marken auf allen sozialen Videoplattformen, wobei YouTube eine der wichtigsten ist. Daher ist es für uns von entscheidender Bedeutung, Zugang zu einer breiten Palette von Erkenntnissen über den Videokonsum zu haben, die es uns ermöglichen, unsere Zielgruppen besser zu verstehen und unsere Inhalte und Strategien zu verbessern", so Graham Swallow, Head of Data, Tech and Product bei Little Dot Studios.

Comscore Video Metrix Multi-Platform liefert einen Gesamtüberblick über den Videokonsum der Verbraucher auf Desktops, Smartphones, Tablets und CTV-Geräten. Premium-Videoinhalte und -Werbung können strategisch geplant, gekauft und über Plattformen hinweg verkauft werden, wobei ausschließlich digitale Kennzahlen verwendet werden.

In den nächsten Monaten wird die CTV-Messung von Video Metrix Multi-Platform in weiteren Märkten in Asien und Lateinamerika eingeführt.

Über Comscore

Comscore (NASDAQ: SCOR) ist ein zuverlässiger Partner für die plattformübergreifende Planung, Abwicklung und Bewertung von Medien. Mit einem Datenfundament, das digitale, lineare TV-, Over-the-Top- und Kino-Zuschauerdaten mit fortschrittlichen Publikumseinblicken kombiniert, ermöglicht Comscore Medienkäufern und -verkäufern, ihr Multiscreen-Verhalten zu quantifizieren und Geschäftsentscheidungen mit Zuversicht zu treffen. Als bewährter Marktführer bei der Messung von digitalen und TV-Zuschauern und Werbung in großem Umfang ist Comscore die aufstrebende, von Dritten betriebene Quelle für zuverlässige und umfassende plattformübergreifende Messungen in der Branche. Weitere Informationen über Comscore finden Sie unter www.comscore.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220526005123/de/

Contacts:

Bill Daddi

bill@daddibrand.com