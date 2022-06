Kunden profitieren von einem vereinfachten Zugang zu branchenführenden Lösungen für Governance-Optimierung und das Management von Investorenbeziehungen

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4"), ein führender Anbieter von Kommunikationsplattformen für die Kapitalmärkte, und Diligent, ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risiko, Compliance und ESG, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die vorbörslichen und börsennotierten Unternehmen einfachen Zugang zu den besten IR- und Board-Governance-Lösungen ermöglicht und sie mit den Tools ausstattet, die sie benötigen, um in großem Maßstab erfolgreich zu sein.

Durch die Partnerschaft profitieren börsennotierte Unternehmen von Diligents Board Leadership Collaboration-Lösung und Q4s Investor Relations-Plattform in Form eines leicht zugänglichen Angebots, das es ihnen ermöglicht, schnell marktführende Lösungen zu implementieren, um gute Governance zu fördern und Investorenbeziehungen vor dem Börsengang und darüber hinaus zu managen. Die durchgängige Lösung für Board Leadership Collaboration von Diligent unterstützt und informiert börsennotierte Unternehmen über das gesamte Geschäftsjahr hinweg über Best Practices für die Unternehmensführung, von der routinemäßigen Einreichung von Unterlagen bis hin zur Vorbereitung auf die Jahreshauptversammlung. Die Investor-Relations-Plattform von Q4 integriert die entscheidenden Tools, die für den Aufbau eines erfolgreichen IR-Programms benötigt werden, darunter ein erstklassiges CRM, KI-Targeting, Kapitalmarktinformationen und fortschrittliche Analysen, um die Zusammenarbeit zu verbessern und strategische Ziele zu erreichen.

"In Anbetracht des Mandats öffentlicher Unternehmen für eine effektive Governance im heutigen Umfeld freuen wir uns, unseren Markt für IR-Exzellenz durch die Einbeziehung der modernen Governance-Lösungen von Diligent zu erweitern", so Darrell Heaps, CEO von Q4. "Q4 ist bestrebt, seinen Kunden direkten Zugang zu einem Netzwerk der besten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen zu verschaffen, die an das Angebot von Q4 angrenzen, um unseren Kunden bei der Weiterentwicklung der Kapitalmärkte zum Erfolg zu verhelfen. Wir freuen uns sehr, Diligent als wichtigen Partner bei diesem Vorhaben gewonnen zu haben."

"In dieser Ära des Stakeholder-Kapitalismus stehen vorbörsliche und börsennotierte Unternehmen unter strengerer Kontrolle als je zuvor. Es ist wichtig, dass Führungskräfte über die nötigen Werkzeuge verfügen, um komplexe Herausforderungen erfolgreich zu meistern", erklärte Ricardo Moreno, Senior Vice President of Worldwide Partnerships bei Diligent. "Als führendes Unternehmen in der Kapitalmarktkommunikation ist Q4 ein natürlicher Partner für uns, um Führungskräfte dabei zu unterstützen, ihre Unternehmenspraktiken mit den Erwartungen der Investoren in Einklang zu bringen."

In enger Zusammenarbeit mit fast 2.700 börsennotierten Unternehmen und Investmentbanken ist Q4 stets auf der Suche nach Möglichkeiten zur Rationalisierung und Bereitstellung innovativer Best Practices auf den Kapitalmärkten, um gegenseitige Begegnungen, die Kommunikation und den Umgang mit der Investment Community zu stärken. Die modernen Governance-Lösungen von Diligent ermöglichen es einer Million Nutzern und mehr als 700.000 Vorstandsmitgliedern und Führungskräften, Erkenntnisse aus den Bereichen Governance, Risiko, Compliance, Audit und ESG miteinander zu verknüpfen, um eine größere Wirkung zu erzielen und zielgerichtet zu führen.

Über Diligent:

Diligent ist der größte Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance-, Risiko- und Compliance-Software (GRC-Software). Mit mehr als 1 Million Nutzern von über 25.000 Kunden auf der ganzen Welt unterstützen wir Führungskräfte mit Technologie, Einblicken und Vertrauen, um eine größere Wirkung zu erzielen und zielgerichtet zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter diligent.com.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Marken der Welt. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter q4inc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220606005407/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medien:

Julia Hanbury

Senior Communications Manager, Diligent

+1 778-822-6411

Jhanbury@diligent.com

Investoranfragen: Sara Pearson, ir@q4inc.com

Medienanfragen: Karen Greene, media@q4inc.com

Partnerschaftsanfragen: partnerships@q4inc.com