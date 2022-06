KoreFusion Capital, die Investmentbanking-Boutique im Bereich Fintech und Zahlungsverkehr und Schwestergesellschaft von KoreFusion, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Fintech und Zahlungsverkehr, agierte als exklusiver strategischer und finanzieller Berater der Choice Financial Group (CFG) im Rahmen ihrer strategischen Investition in ModusBox, einem globalen Fintech-Unternehmen, das sich auf Echtzeit-Zahlungen und Banking-as-a-Service für Finanzinstitute konzentriert. CFG wird die Finanzierungsrunde gemeinsam mit einem bereits bestehenden Investor leiten. Diese Investition stärkt die Partnerschaft von CFG mit ModusBox und das anhaltende Engagement von CFG bei der Entwicklung innovativer Lösungen im Bereich Finanztechnologie.

Yogesh Oka, Inhaber von KoreFusion Capital, erklärte: "Wir sind stolz darauf, CFG bei der Investition in ModusBox beraten zu haben und unser einzigartiges Fintech-Branchenwissen in einer solch entscheidenden Situation zum Tragen zu bringen. Es ist immer eine Freude, mit innovativen Fintech-Unternehmen wie CFG und ModusBox zusammenzuarbeiten." Diese Transaktion bestätigt die Kompetenz von KoreFusion Capital in den Bereichen Zahlungsverkehr und Fintech sowie die positive Erfolgsbilanz bei der Schaffung langfristiger finanzieller und strategischer Werte für ihre Kunden weltweit.

Über KoreFusion Capital

KoreFusion Capital ist eine spezialisierte Boutique-Investmentbank, die sich ausschließlich auf die speziellen Bedürfnisse von Fintech-, Zahlungsverkehrs- und Finanzdienstleistungsunternehmen bei privaten Platzierungen und M&A-Transaktionen konzentriert. Das Unternehmen ist die Schwestergesellschaft der weltweit anerkannten Fintech-Strategieberatungsfirma KoreFusion LLC.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.korefusioncapital.com

KoreFusion Capital LLC, FINRA- SIPC-Mitglied

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220606005054/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter bei KoreFusion Capital:

Yogesh Oka

information@korefusioncapital.com