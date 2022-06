Der Essener Energieversorger kauft dem schwedischen Konkurrenten Vattenfall in den Niederlanden ein großes Gaskraftwerk ab. Das Kraftwerk mit dem Namen Magnum befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem RWE-Kraftwerk in Eemshaven, das mit Steinkohle und Biomasse betrieben wird. Das neue Kraftwerk kann schon jetzt zu 30 % mit Wasserstoff betrieben werden. Laut RWE ist bis zum Ende des Jahrzehnts eine vollständige Umstellung auf Wasserstoff geplant. Wie der Energieversorger weiter mitteilte, entspricht der Kaufpreis für das Gaskraftwerk dem Unternehmenswert von 500 Mio. €. Die Übernahme soll bis Ende September abgeschlossen sein. RWE will am Standort Eemshaven in großem Maßstab eine klimaneutrale Produktion von Wasserstoff aufbauen. Fazit: Der Konzernumbau bei RWE geht weiter voran. Aktuell schnauft unsere laufende Empfehlung kurstechnisch etwas durch. Es ist aber zu erwarten, dass der DAX-Titel bald wieder in den Vorwärtsgang schaltet. Dies ist ein Ausschnitt aus der Bernecker Daily von Freitag. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

