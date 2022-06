News von Trading-Treff.de DAX nach dem Pfingstmontag noch einmal auf "Start" zurück? 14600 weiter wichtig, auch wenn wir am Feiertag kurz über diese Marke schauten. Nur ein Ausreisser-Tag? Dieser Wochenstart verlief ähnlich dynamisch wie der Start vor einer Woche. Hierbei war der "Memorial Day" noch in den USA als Feiertag und damit mangelnder Impulsgeber im Kalender verankert. Diesmal der Pfingstmontag, welcher auch ein Feiertag war, aber an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...