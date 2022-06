Auszeichnung für Exzellenz und Innovation in den Bereichen 5G-Technologie, RAN und Service-Innovation in der Region Naher Osten und Nordafrika

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft und die Art und Weise, wie sich die Welt miteinander vernetzt, verändert, freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen bei den 5G MENA Awards, die vom 30. Mai bis 1. Juni 2022 in Dubai stattfanden, mit zwei Preisen ausgezeichnet wurde Best Telco Cloud Strategy und Best Open RAN Technology. Dies unterstreicht den kontinuierlichen Einsatz von Mavenir, ein führender Lösungsanbieter für 5G-Kerntechnologie, RAN und Serviceinnovationen zu sein.

"Mavenir fühlt sich geehrt, für seine Innovationen und Fortschritte bei Cloud-Technologien sowie für die Open-RAN-Technologie des Unternehmens ausgezeichnet zu werden, zu der auch unsere nahezu in Echtzeit arbeitende "Radio Intelligence Controller"-Lösung (RIC) gehört, die beide eine virtualisierte Netzwerkstrategie für Netzbetreiber ermöglichen", sagte Bejoy Pankajakshan, Chief Technology and Strategy Officer von Mavenir. "Unsere Kunden vertrauen weiterhin in unsere Open-RAN-Lösung. Wir haben derzeit alle Elemente von Open-RAN-Lösungen im Einsatz (RIC, CU, DU, RU) und sind bereit für die Integration mit Open-RAN-Implementierungen anderer Anbieter."

Die Telco-Cloud-Strategie von Mavenir versetzt Betreiber in die Lage, eine Cloud-"Abhängigkeit" zu vermeiden, indem sie ihnen die Flexibilität bietet, Workloads in jede beliebige Cloud zu verlagern, wann und wo dies sinnvoll ist. Die 100 Cloud-native Architektur ermöglicht es den Betreibern, zuverlässige IT-Automatisierungstools zu nutzen, die in ausgereiften Cloud-Umgebungen verfügbar sind, wodurch konsistente, automatisierte Implementierungen ermöglicht werden.

"Betreiber haben vielleicht Pläne, einige Workloads in die öffentliche Cloud zu verlagern, während andere weiterhin bestehende Workloads lokal oder in einer privaten Cloud-Umgebung ausführen. Die Unterstützung einer hybriden Umgebung ist also für eine erfolgreiche Transformation von entscheidender Bedeutung." Pankajakshan fügte hinzu: "Anschließend bringen wir unsere Cloud-Strategie auf das nächste Level, indem wir Open-RAN-, Core- und IMS-Funktionen in einem Network-as-a-Hosted-Service-Modell mit AWS anbieten. Unsere Lösung wird sich nahtlos in die lokalen Komponenten integrieren lassen, wodurch eine größere Flexibilität bei der Einführung von Netzwerken ermöglicht wird."

Der Ansatz von Mavenir ebnet den Weg für eine automatisierte Bereitstellung mit vorintegrierten und durchgängig validierten Lösungen in unterschiedlichen Clouds. Zu den Vorteilen gehören ein reduzierter Zeitaufwand für die Einrichtung und Integration sowie niedrige Gesamtkosten für die schnelle Erprobung und Einführung von Diensten. Die Lösung unterstützt Betreiber dabei, die Vorteile der Public-Cloud-Technologie zu nutzen. Mit Mavenir können Betreiber auf zuverlässige, hochleistungsfähige Lösungen in Netzbetreiberqualität mit Sicherheit und bedarfsorientierter Skalierung zählen.

