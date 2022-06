Aktien: BMW - Insider kaufen eigene Aktien

Anzeige / Werbung Bei BMW läuft es derzeit. Einerseits hat der Konzern zuletzt gute Geschäftszahlen gemeldet, andererseits kaufen Insider die eigene Aktie. Der Aktienkurs gewinnt an Schwung. Sie müssen von der Geschäftsentwicklung ihres eigenen Unternehmens überzeugt sein. Nicht ohne Grund haben 6 von 7 Vorstandsmitgliedern bei BMW eigene Aktien gekauft. Dabei ist der Betrag von mindestens 750.000 Euro ansprechend. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Sie trauen dem Unternehmen scheinbar noch einiges zu. Im ersten Quartal hatte der Autobauer bereits ein Top-Ergebnis vorgelegt. Der Umsatz stieg um knapp 20 Prozent und der Gewinn hatte sich sogar verdreifacht. Und für die Zukunft ist BMW zuversichtlich. BMW-Chef Oliver Zipse meldete historische gefüllt Auftragsbücher. Noch nie seien die Vorbestellungen so hoch wie derzeit. Auch bei der BMW-Aktie läuft es wieder Die Aktie von BMW hat in diesem Jahr zwar rund 6 Prozent an Wert verloren, doch seit dem Jahrestief Anfang März hat der Titel eine rasante Aufholjagd hingelegt. Begleitet von einem steigenden MACD (Momentum) testet die Aktei derzeit den Widerstand bei rund 83,50 Euro. Knapp darüber liegt die 200-Tagelinie (rot), die nächste Unterstützung befindet sich etwas oberhalb von 74 Euro. Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,CNE100000296,US88160R1014

