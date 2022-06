Im DAX zeichnen sich am Dienstag leichte Verluste ab. Der Broker IG taxiert den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,7 Prozent tiefer auf 14.555 Punkte. Tags zuvor war er im ruhigen Feiertagshandel mit zeitweise 14.709 Punkten fast an seine exponentielle 200-Tage-Linie herangelaufen.Damit hatte er das höchste Niveau seit Ende März erreicht. Die Durchschnittslinie gilt als Trendbarometer. Zuletzt darüber schließen konnte der DAX Mitte Februar. An der Wall Street schmolzen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...