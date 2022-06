Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich am Pfingstmontag sehr gut geschlagen. Der DAX startete gut in den Handel und baute seine Gewinne immer weiter aus. Kurzzeitig sprang er sogar über die Marke von 14.700 Punkten. Am Ende lag er bei 14.653 Zählern. Marktidee: Linde Die Aktie von Linde hat sich in den vergangenen Wochen sehr gut entwickelt. Gestern markierte der Kurs ein neues Rekordhoch und bestätigte den übergeordneten Haussetrend. Aus technischer Sicht rückt jetzt der nächste Widerstand in den Fokus. Sollte die Linde-Aktie darüber steigen, können Anleger drei weitere Kursziele auf der Oberseite ins Auge fassen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf