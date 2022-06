Der deutsche Leitindex schwächelt nach dem gestrigen Fehlausbruch am mittelfristigen Widerstand bei 14.616 Punkten. Der S&P 500 befindet sich in einer breiten Seitwärtsrange. EURUSD schwächelt im Aufwärtstrend und rutscht unter die 1,07er-Marke. Gold korrigiert seit Freitag, nachdem der kurzfristige Aufwärtstrend nicht bestätigt werden konnte. Der Ölpreis erreichte am Freitag fast den höchsten Stand seit drei Monaten. Bitcoin fällt erneut unter den psychologischen Bereich von 30.000 USD. Starten ...

