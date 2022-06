Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Expansion

Sygnum investiert in zukunftssichere B2B-Bankenplattform und erreicht Meilenstein von 10 Bankpartnern



07.06.2022 / 08:46



PRESSEMITTEILUNG



Sygnum investiert in zukunftssichere B2B-Bankenplattform und erreicht Meilenstein von 10 Bankpartnern Zürich, 7. Juni 2022 - Sygnum Bank bestätigt ihre starke B2B-Erfolgsbilanz und gibt bekannt, dass sie 10 führende Banken an Bord geholt hat, um deren Kunden flexible, regulierte Krypto-Bankdienstleistungen anzubieten. - Sygnum bietet regulierte Krypto-Dienstleistungen für Partnerbanken, einschliesslich Module für getrennte Kundenkonten, Verwahrung, Handel, Einsatz, Tokenisierung und Vermögensverwaltung, die in die bestehende Bankinfrastruktur integriert werden können - B2B-Partner behalten die volle Kontrolle über ihre Kundenbeziehungen, wobei Sygnum als vertrauenswürdiger Partner öffentlich oder im Hintergrund arbeitet - Um seine Multi-Custody-Plattform weiter zu stärken, hält Sygnum eine Mehrheitsbeteiligung an Custodigit, ein Joint Venture mit Swisscom und SIX Swiss Exchange, und investiert weiterhin in interne Custody-Lösungen für Tokenisierung und Web3

Sygnum erreicht Meilenstein von 10 B2B-Bankpartnern

Zehn führende Banken haben sich mit Sygnum zusammengetan, darunter die öffentlich bekannt gegebenen Partnerschaften mit Bordier & Cie und VZ VermögensZentrum, um rasch Krypto-Bankdienstleistungen für deren Kunden zu lancieren. Durch die Nutzung der modularen B2B-Plattform von Sygnum können sie eine Reihe von regulierten Dienstleistungen, wie getrennte Kundenkonten, Verwahrung, Handel, Einsatz, Tokenisierung und Vermögensverwaltung bereitstellen - und das ohne Einarbeitungszeit. Orchestrierung von zukunftsfähigem Krypto-Banking

Sygnum hat seine B2B-Partnerschaften aufgrund seines vertrauenswürdigen Teams, seines beratenden Ansatzes und seiner Erfolgsbilanz erfolgreicher Live-Implementierungen gefestigt. Um diese in kurzer Zeit zu lancieren, ist eine straffe Orchestrierung durch 200 Krypto-Spezialisten von Sygnum in der Schweiz erforderlich. Zusätzlich zu den modularen Bankdienstleistungen bietet Sygnum Plug-and-Play-API-Konnektivität, Risiko- und Compliance-Management über proprietäre Krypto-AML-Tools, Krypto-Compliance-Beratung und Kundenschulung.

Die aktive Beteiligung an der Krypto-Community und die Tatsache, dass viele der Institutionen und Personen, die hinter den grossen globalen Krypto- und DeFi-Projekten stehen, zu Sygnum's Kunden und Partnern gehören, stellt sicher, dass Sygnum an zukunftsweisenden Projekten beteiligt ist und sein Team, seine Lösungen und seine Kunden der Branche immer einen Schritt voraus sind. "Das Wachstum des B2B-Banking-Ökosystems von Sygnum ist ein Beweis für den Wert strategischer Kundenpartnerschaften und den Bedarf an spezialisierten Teams, um die Entwicklung zu gestalten und Vertrauen in neue, sich schnell entwickelnde Anlageklassen aufzubauen. Sygnum ist die digitale Asset Bank für Banken", sagt Fritz Jost, Chief B2B Officer der Sygnum Bank. Kontinuierliche Erweiterung der regulierten Krypto-Investitionsdienstleistungen

Seit der Erteilung der Schweizer Banklizenz im August 2019 hat Sygnum seine flexible Multi-Custody-Plattform genutzt, um ihr Angebot an Kryptowährungen kontinuierlich zu erweitern, welches derzeit mehr als 20 führende Token umfasst. Das markterprobte Multi-Custody-Setup, das in erster Linie für institutionelle Kunden und andere Finanzinstitute entwickelt wurde, ermöglicht es Sygnums B2B-Bankkunden, verschiedene Nutzungsszenarien für digitale Vermögenswerte mit einer dedizierten Best-in-Class-Plattform zu berücksichtigen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Um die Plattform weiter auszubauen, untersucht Sygnum kontinuierlich die sich schnell verändernde Infrastruktur digitaler Vermögenswerte und integriert zusätzlich hochmoderne Komponenten, um die Anwendungsfälle zu erweitern und die Kundenerfahrung zu verbessern. Zu den wichtigsten anstehenden Aktualisierungen gehört die Möglichkeit, kleinere Investitionen effizienter zu handeln und abzuwickeln sowie eine optimierte Verwaltung der Handelsspannen und Sicherheiten der Kunden, um das weitere Wachstum des Derivatehandelangebots und des Lombardkreditgeschäfts zu unterstützen. ENDE



Über Sygnum

Sygnum ist weltweit die erste Bank für digitale Vermögenswerte und ein Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Banklizenz der Sygnum Bank AG sowie der Lizenz für die Erbringung von Leistungen am Kapitalmarkt (Capital Market Services, CMS) von Sygnum Pte. Ltd. in Singapur ermöglicht es Sygnum institutionellen und privaten qualifizierten Anlegern, Unternehmen, Banken und anderen Finanzinstituten, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren. Sygnum betreibt eine unabhängig gesteuerte, skalierbare und zukunftssichere regulierte Banking-Plattform. Das interdisziplinäre Team von Sygnum, bestehend aus Experten für Banking, Investments und Distributed-Ledger-Technology (DLT), gestaltet aktiv die Entwicklung eines vertrauenswürdigen Ökosystems für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen basiert auf der Tradition des Schweizer und Singapurer Finanzplatzes und ist weltweit tätig. Um mehr über Sygnum zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sygnum.com. Medienstelle Schweiz:

Philippe Blangey

T: +41 79 785 46 32

E: prb@dynamicsgroup.ch





Sygnum Bank AG

Uetlibergstrasse 134a

8045 Zürich

Schweiz Unternehmensansprechpartner Schweiz:

Stefanie Riedel

T: +41 58 508 20 18

E: stefanie.riedel@sygnum.com

Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der Sygnum Bank AG erstellt. Es kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, und die darin enthaltenen Aussagen können jederzeit Änderungen unterliegen. Die hierin geäusserten Meinungen entsprechen denen der Sygnum Bank AG, ihrer Tochtergesellschaften und Partner zum Zeitpunkt der Erstellung. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und enthält allgemeine Aussagen. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Es stellt keine Beratung, kein Angebot und keine Aufforderung durch die Sygnum Bank AG oder im Namen der Sygnum Bank AG zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder Wertpapieren dar. Das Dokument ist nicht als allgemeiner Leitfaden für Investitionen zu verstehen und darf nur zu Informationszwecken verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten Sie entweder eigene Recherchen und Analysen durchführen oder sich von einem Experten beraten lassen, um eine unter allen Umständen angemessene Entscheidung zu treffen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Analysen wurden aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig erachtet wurden. Die Sygnum Bank AG übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Im Zweifelsfalle ist die englische Originalmeldung rechtlich verbindlich.

