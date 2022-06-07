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PR Newswire
07.06.2022 | 08:57
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 6

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF6.061200 USDIE00BJXRZJ406 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.639600 USDIE00BJXRZ273
6 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.715100 USDIE00BLRPQH31
6 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.922500 USDIE00BLRPQJ54

6 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.393600 USDIE00BLRPRR04

6 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.397800 USDIE00BLRPRQ96

6 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.432100 USDIE000HJV1VH3

6 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.173100 USDIE000QRNAC66

6 JUNE 2022
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© 2022 PR Newswire
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