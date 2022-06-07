Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 07.06.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 666 internationalen Medien
Breaking News am Dienstag: Hier ist der Rallyemodus ON
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A116SE ISIN: KYG6847M1087 Ticker-Symbol: 13O 
Frankfurt
07.06.22
08:06 Uhr
0,016 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
OURGAME INTERNATIONAL
OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,0160,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.