NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6700 auf 6800 Pence angehoben. Der Bergbau befinde sich immer noch in einem Aufwärtszyklus, begründete Analyst Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine neue Kaufempfehlung. Minenwerte seien geeignet, um den wahrscheinlich bevorstehenden makroökonomischen Wirbelsturm zu überstehen und bei der anschließenden Erholung die Hebelwirkung zu maximieren./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 19:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2022 / 00:05 / ET

