Nach dem starken Pfingstmontag dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder einen Rückschritt machen. Der DAX -0,51% wird zum Handelsstart rund 0,8 Prozent schwächer bei 14.534 Punkte erwartet. Getrieben von Corona-Lockerungen in China hatte er tags zuvor in einem ruhigen Feiertagshandel mit 14.709 Punkten das höchste Niveau seit Ende März erreicht. Auch der Euro Stoxx 50 -0,46% wird nun schwach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...