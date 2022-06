Nachdem die Aktie von Tesla in der vergangenen Woche nach der Mail von CEO Elon Musk deutlich unter Druck geraten war, konnte sie sich zu Wochenbeginn stabilisieren. Sie ging am Montag mit einem leichten Plus von 1,6 Prozent auf 714,84 Dollar aus dem Handel. Ein Tweet von Musk am Samstag sorgte für Erleichterung.In seinem Tweet schrieb Musk, dass sich die Anzahl der Angestellten möglicherweise nicht drastisch ändern wird. Der Twitter-Account "WholeMarsBlog" hatte geschrieben, dass die Mitarbeiterzahl ...

