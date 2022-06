WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon hebt dank eines guten Geschäftsverlaufs seine Aussichten für das laufende Jahr an. Dabei spiele auch die weitgehend erfolgreiche Weitergabe von gestiegenen Kosten an die Kunden eine Rolle, hieß es am Dienstag vom SDax-Unternehmen aus Wiesbaden. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sonderposten erwartet das Management nun einen Gewinn von 70 bis 90 Millionen Euro, bislang standen nur 50 bis 70 Millionen im Plan. Auch vor Abschreibungen dürfte operativ mehr übrig bleiben. Der Umsatz sollte entgegen den bisherigen Planungen nicht mehr nur auf Vorjahresniveau (1 Mrd Euro) liegen, sondern auf 1,1 Milliarden Euro ansteigen. Auch die Kapitalrendite schätzt der Vorstand nun höher ein, beim freien Geldmittelzufluss wird aber nach wie vor mit einem deutlichen Rückgang zum Vorjahreswert gerechnet. Die SGL-Aktie legte nach dem Handelsstart um mehr als zehn Prozent zu./men/stk