Wuppertal (ots) -Vom 10. bis zum 26. Juni findet eines der weltweit größten Architektur-Festivals in NRW statt - und damit zum ersten Mal in Deutschland. Beim Solar Decathlon Europe in Wuppertal können Sie schon heute entdecken, wie unsere Städte in Zukunft aussehen werden. Der Eintritt ist gratis.Wohnraum wird immer teurer und knapper. Auch der Klimawandel stellt uns vor Herausforderungen. Die Botschaft des internationalen Architektur-Festivals Solar Decathlon Europe lautet: Nachhaltiges Bauen und Wohnen in der Stadt sind heute schon möglich - und vor allem auch bezahlbar.Studierenden-Teams aus aller Welt zeigen vom 10. bis zum 26. Juni in Wuppertal, wie man umweltfreundlich Baulücken schließt, Gebäude aufstockt oder in die Jahre gekommene Mehrfamilienhäuser saniert. 16 voll eingerichtete Beispielhäuser mit bis zu 110 qm Wohnfläche bilden eine wahre Fundgrube an neuen und praktischen Wohnideen. Nachmachen ausdrücklich erwünscht!Neben Führungen durch die Häuser erwarten Besucherinnen und Besucher gratis Konzerte, Ausstellungen, Preisverleihungen und ein internationales kulinarisches Angebot. Die kostenlosen Eintrittstickets gibt es unter tickets.sde21.eu. (https://www.eventbrite.de/e/solar-decathlon-europe-2122-registrierung-341805759227)LinksBesucherinfos (https://sde21.eu/uebersicht)Programm (https://sde21.eu/programm)Presseeinladung:Wir laden Sie herzlich, bei der Eröffnung des Solar Decathlon Europe am Freitag, 10. Juni, ab 9:30 Uhr dabei zu sein - u.a. mit Oliver Krischer, Parlamentarischer Staatssekretär des BMWK. Zur Akkreditierung schreiben Sie bitte bis zum 9. Juni eine E-Mail an wittfeld@uni-wuppertal.de.Die Übersicht aller Programm-Highlights am Eröffnungstag finden Sie hier. (https://sde21.eu/de/press/events)