Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

Unternehmen: ecotel communication ag

ISIN: DE0005854343



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 07.06.2022

Kursziel: EUR 47,60 (bislang EUR 44,20)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen



Am Wochenende hat ecotel communication einen Vertrag über die Übertragung von Nutzungsrechten an Internetressourcen unterzeichnet. Diese einst an ecotel communication überlassenen Rechte, die Angabe gemäß nicht länger benötigt werden, ermöglichen Nutzern den Zugang zum Internet. Die Transaktion wird nach Abzug von Transaktionskosten und Währungseffekten bei ecotel communication Angabe gemäß zu einem erwarteten Einmalertrag in Höhe von rund EUR 14,7 Mio. führen, der voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 im Bereich Firmenkunden verbucht werden wird. Die Guidance auf Konzernebene für das laufende Geschäftsjahr 2022 wurde dementsprechend nach oben angepasst. Nunmehr erwartet der ecotel-Vorstand ein EBITDA in einer Bandbreite zwischen EUR 34,7 bis 36,7 Mio. (bislang EUR 20,0 bis 22,0 Mio.). Die übrigen Umsatz- und Ertragsprognosen des Vorstands für das laufende Geschäftsjahr 2022 bleiben unverändert.



Aufgrund des von uns nicht erwarteten Einmaleffekts errechnet sich aus unserem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ein neues Kursziel von EUR 47,60, EUR 3,40 je Aktie mehr als unser bisheriges Kursziel von EUR 44,20 (Base- Case-Szenario). Negativ haben sich dabei die deutlich gestiegenen langfristigen (30-jährige) Bundesanleihen ausgewirkt, die als Proxy der risikolosen Verzinsung inzwischen bei 1,45% rentieren und neben der ebenfalls deutlich gestiegenen Equity Risk Premium (8,0% statt bislang 7,1%) die für das Entity-DFC-Modell relevanten Diskontierungssätze auf 8,8% von bislang 8,1% angehoben haben und die positiven Bewertungseffekte aus der Nutzungsrechte-Transaktion zum Teil kompensierten. Angesichts eines von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarten Kurssteigerungspotenzials von 47,4% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.

Zusätzlich hinweisen möchten wir an dieser Stelle erneut auf die hohe Dividendenrendite von aktuell 7,0%, die Anleger am Tag nach der Hauptversammlung am 08.07.2022 realisieren können. Sie setzt sich aus einer Basisdividende in Höhe von EUR 0,70 und einer Sonderdividende in Höhe von EUR 1,55 je Aktie zusammen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24371.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



