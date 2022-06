Ein Beitrag von Sven Schönfeld, Chief Sales Officer der Thinksurance GmbHDank digitaler Prozesse lassen sich Unternehmen heute besser denn je differenzieren und in Segmente einteilen. Das versetzt Versicherer und Vermittler in die Lage, Leistungen individueller an die Risikosituation ihrer Kunden anzupassen. Kleinteilig, komplex und langweilig: Wer das Gewerbegeschäft beschreiben wollte, der griff oft auf negative Adjektive zurück. Das ändert sich gerade. Gewerbetreibende sowie kleinere und mittlere ...

