SOPHIA-ANTIPOLIS, Frankreich (ots/PRNewswire) -Smart Global Governance wird auf dem FIC International Cybersecurity Forum in Lille, Frankreich, vom 7. bis 9. Juni 2022 vertreten seinSmart Global Governance, ein weltweit tätiges Unternehmen für integriertes Risikomanagement, das täglich von 200.000 Fachleuten in 100 Ländern genutzt wird, stellt sein neues Modul vor, um den weltweiten Compliance-Anforderungen im Bereich Cybersicherheit gerecht zu werden.Viele Unternehmen verwenden immer noch Tabellenkalkulationen und spezialisierte Software, die in Silos arbeiten und nicht für die Zwänge der Konsolidierung und Aktualisierung geeignet sind. Die Folgen sind Arbeitsüberlastung, Redundanzen, manuelle und sich wiederholende Aufgaben, das Fehlen einer einzigen Informationsquelle, fehlende globale und Echtzeit-Transparenz von Risiken und deren Minderung.Das Plug-and-Play-Modul für das Cybersecurity-Risikomanagement ermöglicht Folgendes für Unternehmen:- Natürliche Integration von Informationen aus vorhandener Software.- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Teams und Drittparteien.- Ermittlung von Bereichen der Governance, in denen Kapazitätslücken bestehen.- Schrittweise Stärkung der Kapazitäten, Überwachung und Umsetzung des Fahrplans.- Erhalten Sie einen globalen Überblick über die Governance-Situation, der in Echtzeit aktualisiert wird.Olivier Guillo, Geschäftsführer:"Wir freuen uns, die integrierte Risikomanagement-Plattform von Smart Global Governance um 47 Cybersecurity-Standards zu erweitern, damit Cybersecurity-Experten und IT-Abteilungen die globalen Cybersecurity-Standards einhalten und ihre Daten effektiver nutzen können."Informationen zu Smart Global Governance:Es handelt sich um eine Softwareplattform, die Unternehmen dabei hilft, ihre Risiken koordiniert, funktionsübergreifend und in Echtzeit zu managen. So können sie erhebliche Produktivitätssteigerungen erzielen, Compliance-Projekte schneller verwalten, mit Prüfern zusammenarbeiten und die kontinuierliche Einhaltung verschiedener geltender Vorschriften und Standards sicherstellen.Die Plattform deckt unter anderem folgende Risiken ab: Daten & Datenschutz, Digital & Cyber, Dritte, Compliance & Ethik, Interne Revision, Gesundheit & Sicherheit, Qualität, CSR ESG, Recht.Die Smart Global Governance-Plattform kann in 80 Ländern oder vor Ort gehostet werden, um die Datenhoheit zu wahren.