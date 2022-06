Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) konnte am 12.05.22 über die Abwärtstrendgerade (schwarz im Chart unten eingezeichnet) klettern und so ein erstes Kaufsignal erzeugen. Ein zweites ergab sich mit Sprung über die 200-Tage Linie (blau im Chart) am 17.05.22 (Elipse). In der Folge konnte der Kurs deutlich zulegen und bis heute auf 8,51 Euro in der Spitze klettern. Wir würden jetzt aufgelaufene Gewinne absichern und den StopLoss knapp unter ...

