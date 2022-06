Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich zuletzt zwar erholt und die Aktienmärkte konnten zulegen, die Aussicht auf eine weniger expansive Geldpolitik der EZB und Beendigung der Netto-Anleihekäufe sorgt aber für Verspannungen an den Rentenmärkten, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...