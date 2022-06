Stuttgart (ots) -"Marktcheck" am Dienstag, 7. Juni 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike BrenninkmeyerEin Drittel Kohlenhydrate, ein Drittel Proteine und ein Drittel Salat oder Gemüse, knackige Toppings dazu - fertig ist eine Bowl. Eine komplette Mahlzeit in nur einer Schüssel. Mittlerweile sind Bowls kein Gastro-Trend mehr, sondern angekommen in den Kühlregalen der Supermärkte und Discounter. Doch wie frisch und wie schmackhaft sind sie? Sind sie ihr Geld wert? "Marktcheck" kauft verschiedene Bowls, lässt diese probieren und im Labor mikrobiologisch untersuchen. Welche Bowl kann überzeugen? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am 7. Juni 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.Weitere geplante Themen der Sendung:- Gold-Verkauf - wie seriös sind manche Angebote?- Sonnencreme - welcher Lichtschutzfaktor ist sinnvoll?- Steingarten - Verschönerungen leicht gemacht"Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/marktcheck/Y3JpZDovL3N3ci5kZS80NTQ3OTA2).Fotos bei ARD-foto.deUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5240792