Tesla steht wie so oft in den Schlagzeilen. Nach Berichten über Entlassungen und Bremsproblemen versucht Elon Musk nun den Fokus wieder auf Elektroautos zu lenken. Der futuristische Tesla Cybertruck hat es ihm dabei besonders angetan.Während der E-Pickup-Rivale von Ford bereits in die Massenproduktion geht, müssen sich Tesla-Fans noch gedulden. Das ursprünglich schon ab 2021 erhoffte Tesla-Modell hat sich wegen des Lockdowns und Teileengpässen verschoben und wird nicht vor 2023 produziert. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...