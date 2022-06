Die Aktie von Aixtron ist am Dienstagvormittag noch vor Rheinmetall der beste Wert im MDAX. Gut ein Prozent geht es nach oben auf 27,36 Euro. Beflügelt wird der Titel von einem positiven Analystenkommentar. Nach bisher gutem Lauf in diesem Jahr sieht Oddo BHF noch Kurspotenzial für die Aixtron-Aktien.Die Investmentbank erhöhte das Kursziel am Dienstag von 28 auf 35 Euro und beließ die Einstufung auf "Outperform". Das Unternehmen habe sich im Rahmen einer Investorenveranstaltung sehr zuversichtlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...