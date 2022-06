Oftmals investieren deutsche Anleger in Deutschland, den USA und wählen ein weltweites Investment, etwa mit einem ETF auf den MSCI World. Doch dabei verliert man häufig andere Länder und ihre Börsen aus den Augen. Darum widmen wir uns heute den besten und den schlechtesten Börsen im bisherigen Jahresverlauf 2022. Von Marian Kopocz. Die besten Börsen 2022 An der Spitze steht überraschend Brasilien! Das Land in Südamerika schaffte mit seiner Börse ...

