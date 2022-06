Der amerikanische Netzwerkausrüster Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, NYSE: CSCO) wird am 27. Juli 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,38 US-Dollar an die Investoren ausbezahlen. Record date ist der 6. Juli 2022. Im Februar 2022 erhöhte Cisco seine Dividende um drei Prozent auf 38 US-Cents vierteljährlich. Cisco steigerte die Dividende damit das elfte Jahr in Folge. Das im Dow-Jones-Index ...

