Ein großes Portfolio führt zu mehr Angst und Panik, wenn es in einem Crash bergab geht? Womöglich schon. Wenn sich, metaphorisch gesprochen, der Wert einer gemischten Tüte am Kiosk oder der eines Automobils in Rauch auflöst, dann ist das schon etwas anderes. Trotzdem gibt es viele Investoren, die teilweise deutlich mehr Aktien haben als alle, die diesen Artikel lesen, vermutlich zusammengenommen. Was ist also der Trick, der gegen Angst und Panik bei einem großen Portfolio hilft? Ich habe mit meinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...